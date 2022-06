Sofía Zámolo recordó su polémico romance con David Nalbandian

En 2002, Sofía Zámolo vivió un romance que levantó polvareda con David Nalbandian. Ella lo acusó de haberle sido infiel con una exnovia que se dio junto a la aparición de unas fotos juntos. Hoy, invitada en Socios del Espectáculo, recordó aquel romance de un año que vivió con el extenista.

“Me pasó hace muchísimos años que no me quieran blanquear, pero todo el mundo se enteró. Ya pasó”, lanzó, cuando le preguntaron si había estado en una relación que no había querido hacer pública su pareja.

“Éramos ‘minis’, rechiquitos. Yo estaba de novia y él, no sé. Éramos chicos y él estaba en una situación en la que fue y volvió con su novia de antes, pero yo no sabía”, aseguró.

“Le deseo lo mejor, ahora creo que está casado y tiene mil hijos. Si me cruzo lo resaludo”, aseveró, sobre el exdeportista que está en pareja con Victoria Bosch desde los 16 años y son padres de Sossie y Theo.

“No terminamos mal. Bue, a nadie le gusta enterarse de ciertas cosas, como mujer no está bueno, pero terminamos bien. Después entendí que éramos chicos y que nadie se salva ni de la muerte, ni de los cuernos”, se despachó la modelo, divertida.

“Él estaba enfocado en su carrera y lo entendí y lo respeté desde ese lado”, señaló. “Me lo crucé en algún evento. Fue un ‘hola y chau’, pero súper bien”, expresó.

“Súper buena onda y gracias a eso hoy estoy donde estoy con mi marido, mi hija y la vida que vivo hoy. No hay que renegar del pasado, hay que agradecer”, cerró Sofía, que está casada con José Félix Uriburu y es mamá de California.