Sofía Zámolo, a corazón abierto sobre las posibilidades de volver a ser mamá: "Si tiene que ser, va a ser"

Sofía Zámolo habló con Revista Gente a corazón abierto de las posibilidades de volver a ser mamá junto su marido, José Félix Uriburu, con quien ya tiene a su hija California, de casi dos años.

“Me gustaría tener más hijos, pero es algo que decide Dios. Yo tardé dos años en quedar embarazada y en su momento, obviamente, lo sufrí mucho y pasé muchos días en los cuales me entristecía porque no llegaba”, dijo la modelo.

Luego, reflexionó al respecto: “También uno tiene que entender que hay que soltar esas cosas, que si tienen que ser van a ser. No podés querer controlar todo, a veces tenés que entender que hay una fuerza superior”.

“Puede ser Dios, el universo, la divinidad en la que uno crea, que es más poderosa y más fuerte, y si tiene que ser, va a ser. Dejando al universo que haga sus cosas, desearlas, obvio, pero no ahorcar los deseos ni asfixiarlos”, finalizó Sofía.

SOFÍA ZÁMOLO HABLÓ DE CÓMO LLEVA LA MATERNIDAD A CASI DOS AÑOS DE HABER DADO A LUZ A CALIFORNIA

Sofía Zámolo habló de cómo lleva la maternidad a casi dos años de haber dado a luz a California, su hija con José Félix Uriburu: “Quiero que ella siempre esté rodeada de amor y de diversión”.

“En alegría, vivir la vida como un chico, tomarla así, disfrutando y pasándola bien. Lejos de la hostilidad y conflictos. Uno tiene que acompañarlos en su proceso y darles amor”, le dijo la modelo a Revista Gente.