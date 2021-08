Sofía Jujuy realizó un fuerte descargo tras las críticas que recibió por ser reemplazada en el baile del caño: "No me quedó otra que frenar"

Los escándalos por los reemplazos en La Academia de ShowMatch (eltrece) durante el baile del caño, uno de los ritmos más difíciles y temidos por los participantes, sigue a la orden del día. Por eso, Sofía "Jujuy" Jiménez hizo un fuerte descargo y explicó por qué tuvo que ser reemplazada por La Chipi.

La modelo posteó en Instagram un video que muestra los primeros días de ensayo con el caño y estos últimos tras haber dado un paso al costado del certamen después de que le diagnosticaran que se había fracturado una costilla.

"Lo que no pudo ser. Hay momentos en que el cuerpo te invita a parar de golpe y a uno le cuesta entender en ese momento el por qué o para qué. Venía muy manija con todo el certamen y dándole duro a todos los ritmos que se nos presentaban. Hace 30 días tuve la mala suerte de fracturarme la costilla derecha Y NO ME QUEDÓ OTRA QUE FRENAR. Claramente, los médicos no me dejaron hacer el caño por más de que yo hubiese querido", contó.

Y aclaró que hoy por hoy se siente mejor: "Hoy por suerte lo más fuerte pasó, ya no me duele al respirar, toser, reír. Y, de a poco, la frustración, bronca e impotencia se empieza a transformar en aprendizaje. Ya tenemos el próximo ritmo listo para pisar FUERTE y CON GANAS esa pista mágica".

Antes de despedirse, se mostró muy agradecida tanto con La Chepi como con sus seguidores que le hicieron el aguante en un momento delicado. "Quiero agradecer mucho a todos los médicos y profesionales que me acompañaron y bancaron fuerte. Y a mi equipo que es el mejor. A La Chepi, grosa, por cuidarme el lugar. A mi familia y amigos que SIEMPRE están y a ustedes que del otro lado tiran SIEMPRE la mejor", cerró, positiva.

¡Puso los puntos!