Sofía "Jujuy" Jiménez, misteriosa sobre su presente sentimental: "Tengo el corazón muy contento"

Un año pasó desde que Sofía “Jujuy” Jiménez terminó su relación con Guillermo “El Pelado” López y hoy, mientras actúa en Carlos Paz en la obra Locos por Luisa, confiesa que está lista para volver a apostar por el amor. “No sé que pasará esta temporada a nivel amor. En este momento estoy bien”, aseguró en la revista Gente.

“Estoy tranquila y muy bien… Te puedo decir que tengo el corazón muy contento y que estoy volviendo a encontrar a una Sofi con ganas de entregarse y de disfrutar que le digan cosas lindas”, comentó la exparticipante de Bailando 2018, que prefiere jugar al misterio sobre la identidad del caballero.

"No fue Juan Martín el de los regalos. Fue una familia hermosa de Córdoba la que me los hizo por llegar a su ciudad. Y como el gesto me pareció súper tierno, lo compartí en mis redes". G-plus

Mientras los rumores la siguen relacionando con Juan Martín del Potro, Sofi niega que él le haya mandado un ramo de flores y un oso de peluche al teatro: “No, no fue Juan Martín. Fue una familia hermosa de Córdoba la que me hizo regalos por llegar a su ciudad. Y como el gesto me pareció súper tierno, lo compartí en mis redes”, confesó.

Hoy Jujuy se muestra abierta a lo que su corazón le depare: “Hace poco sentí que tuve un cambio de actitud con respecto a este tema. Y fue muy loco, porque justo coincidió con el año desde que me separé. Siento que estoy 100 por ciento liberada y relajada y con ganas de darme una nueva oportunidad en el amor, que es tan lindo y tanto me gusta. Tengo ganas de volverme a enamorar”, expresó.

“Prefiero ir tranquila, escucharme, observar cómo me siento, ver lo que me pasa, ir viendo… Hoy estoy soltera, así que todo puede ser”, finalizó Jujuy Jiménez.