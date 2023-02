Sofía "Jujuy" Jiménez explicó por qué hizo el acting de que se indispuso en TV

Sofía "Jujuy" Jiménez miró a cámara en A la Barbarossa y argumentó el importante motivo por el cual protagonizó una campaña publicitaria sobre la menstruación, tras simular que se había manchado el pantalón en TV.

Las imágenes de la modelo y periodista, actuando vergüenza e incomodidad junto a Georgina Barbarossa, se convirtieron en noticia y tuvo una altísima repercusión en las redes sociales.

La encubierta campaña publicitaria que hizo Jujuy terminó de exponer el fuerte tabú que hay sobre la menstruación y la importancia de que sea naturalizado, a nivel individual, social, laboral y en distintos ámbitos de la vida.

EL DESCARGO DE SOFÍA "JUJUY" JIMÉNEZ

"Logramos el objetivo. Fueron impresionantes la cantidad de mensajes que recibí. De amor, de contención, de hombres, de mujeres y de familiares míos. Porque es algo que no está naturalizado. Es tabú", dijo Jujuy en A la Barbarossa.

"Tiene que haber educación sexual para todos. Espero que esto sirva para que las mujeres dejemos de sentirnos juzgadas". G-plus

Y continuó, orgullo de haber sido parte del proyecto: "Esta no es una simple campaña publicitaria, es una campaña para concientizar. La idea de esto era plantear el tema y que se cuestione".

"Es algo que nos pasa a todas las mujeres. Las mayores, tenemos consciencia, sabemos cómo cuidarnos y que es algo natural. ¿Pero las niñas que no se animan a ir a la escuela? Yo, cuando iba al colegio, me daba vergüenza pedir una toallita. Decir 'chicas, me vino'", expresó.

"Esto generó tanto impacto porque, justamente, es un tema que no se habla, que da vergüenza... Tiene que haber educación sexual para todos. Espero que esto sirva para que las mujeres dejemos de sentirnos juzgadas", finalizó Sofía “Jujuy” Jiménez con contundencia.