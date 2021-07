Sofía Bonelli habló de la suspensión de su boda con Claudio Caniggia: "Todavía no tenemos fecha"

Después de haber disfrutado de unas románticas vacaciones en México, Claudio Caniggia y Sofía Bonelli se instalaron en Miami. Aunque se los ve muy bien juntos, decidieron suspender su boda. Y para evitar rumores, ella aclaró que la pusieron en pausa por los avances del covid pero que la idea sigue en pie.

"Estamos muy bien. Estamos muy enamorados y somos muy compañeros. La idea (de casarse) sigue firme, aunque todavía no tenemos fecha”, contó desde Estados Unidos en diálogo con la revista Gente.

Además, remarcó que si bien ambos están vacunados contra el coronavirus se cuidan muchísimo e intentan salir lo menos posible por temor a contagiarse.

"Nos cuidamos mucho con Claudio. Tratamos de no asistir a eventos ni a fiestas para no exponernos al virus. Se puede decir que llevamos una vida sin exabruptos. Vamos a lugares tranquilos donde no se junta mucha gente", cerró tras revelar que les dieron la vacuna Pfizer.

¡Unidos!