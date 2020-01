Sofía Bonelli habló de la posibilidad de estar en el Bailando con Claudio Paul Caniggia: "Él es carísimo"

Luego de que Marcelo Tinelli anunciara su regreso a la pantalla chica con su clásico Bailando en abril, varios nombres de famosos sonaron como posibles incorporaciones en el certamen.

Uno de ellos fue Claudio Paul Caniggia y su futura esposa, Sofía Bonelli. La pareja del exfutbolista rompió el silencio y habló por primera vez de la posibilidad de estar en el programa con su pareja.

"¿Si Claudio podría estar en el Bailando? ¡Noooo, es carísimo este! Si le pone onda, la rompe. Pero nunca hablé de esto, ni salió el tema. Tampoco lo veo posible porque creo que este año participan sus hijos (Charlotte y Alex) en el certamen, no sé". G-plus

"Tenemos la información de Charly, tu profesor de baile, que dijo que en una charla informal con vos, le dijiste que Claudio Paul Caniggia tenía ganas de participar del Bailando", comenzó diciendo Noe Antonelli en Siempre Show (el programa que conduce junto a Tomás Dente a las 19 por Ciudad Magazine).

Sin titubeos, la modelo se sinceró en vivo: "¡Noooo, es carísimo este! Lo que le dije a Charly es que me tenía que dar una mano porque Claudio es medio de madera, le cuesta bailar y a mí me encanta. Yo te pongo música todo el día, te bailo, te cachondeo, y me gusta que él se prenda".

"Claudio es muy tímido y tranquilo, y yo soy muy parecida a él en eso. Habría que preguntarle a él. Yo si bailo, bailo con mi marido, no voy a bailar con otra persona… eso desde ya. Pero no lo veo posible. Obvio que todo puede pasar" G-plus

"Yo creo que él la rompe. Si le pone onda, la rompe. Pero nunca hablé de esto, ni salió el tema. Tampoco lo veo posible porque creo que este año participan sus hijos (Charlotte y Alex) en el certamen, no sé. ¿Si eso sería una imposibilidad? Sí, también va un poco por ahí. Sabe que es el lugar de ellos y lo respeta", agregó.

