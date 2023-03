El sobrino de Romina Uhrig de Gran Hermano apuntó fuerte contra ella: "Un día le servís y al otro no"

Tras su breve paso por la casa de Gran Hermano, donde lo expulsaron por hacer trampa en un juego, Fernando Herrera apuntó fuerte contra su tía Romina Uhrig en sus redes sociales por no invitarlo a la gran fiesta que brindó la exdiputada este sábado.

A una semana de su expulsión del reality, la exdiputada protagonizó eventos de todo tipo, se dio el lujo de dejar plantados a tres de los conductores más famosos de la TV (Georgina Barbarossa, Ángel de Brito y Jorge Rial) tras una noche de tragos con Alfa, y ahora dejó de lado a su sobrino.

El no haber sido invitado a la mega fiesta que dio Romina, fue la gota que colmó el vaso de Fernando, que explotó en sus redes sociales. "A la gente un día le servís y al otro no, no metan todo de sí para un proyecto que no es personal, porque te dejan al costado rápidamente y ni gracias dicen. Una desilusión más, pero bueno, todo sirve de experiencia... Solo para favores", escribió.

Fabián también compartió un video en su cuenta de Instagram titulado “La verdadera fiesta” en el que en mostró en un local de Don Torcuato de reciente apertura, con el que habría arreglado un canje a raíz de su creciente cantidad de seguidores que llegan a su perfil para conocer detalles sobre su tía.

EL ENOJO DEL SOBRINO DE ROMINA UHRIG TRAS NO HABER SIDO INVITADO A LA FIESTA DE LA EXDIPUTADA

El joven de 22 años, martillero público y empleado de la municipalidad de Moreno, que estuvo bajo la gestión de Walter Festa, entró en febrero al reality para acompañar a su tía, pero ella se mostró sorprendida de que lo hayan dejado entrar a él y no a las nenas, y se lo hizo saber.

“¿No dejaron entrar a las nenas?”, “No te reconocí, estás más gordito”,”¿Por qué no las dejaron entrar?” y “¿Cómo te eligieron a vos? ¿quién pidió que vengas?”, fueron algunas delas frases que tuvo que soportar Fabián durante los primeros minutos en la casa.

Desde el perfil de Instagram @mundofamosos se hicieron eco de esta escandalosa pelea y revelaron que el joven borró un posteo que hizo con su tía ni bien salió de la casa, pero además, también señalaron que el joven “tenía acciones comerciales cerradas de todo tipo para Romina” que no se pudieron concretar.

“Es lío es que ellos no se pueden manejar así, solos. Ella le tiene que dejar comisión a la productora del reality y con esto se pudrió”, explicaron. “Hay un padre de un participante que sigue adentro y le está vendiendo todo para publicidad. Ahí seguro habrá lío también. Todos quieren lucrar con la fama de sus participantes, y acá los únicos que lucran son los productores”, agregó.

“Bueno, cuestión que Fabián salió y se hizo el mánager de Romina, y nada que ver, no puede hacer eso. Los mánagers son los productores de Gran Hermano”, cerró el perfil.

Por su parte, Pepe Ochoa de LAM comentó que el miércoles, Romina llamó al joven y lo acusó de “robarle plata y acciones a través de su cuenta de Instagram” porque él es el que maneja la cuenta hace cinco meses.