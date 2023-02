El sinceridicio de Nazarena Vélez a horas de que nazca el bebé de Babie: "Si es por ella, ya quiere el segundo"

En medio de la emoción que vive después de que naciera Salvador -el hijo que su hija, Barbie tuvo con Lucas Rodríguez- Nazarena Vélez contó cómo vive la llegada del nuevo integrante de la familia.

“Me pasa que a Barbie la tuve de muy chiquita, a mis 19 años, y crecimos juntas. Ella me ayudó tanto en la vida, es tan importante. Yo no tengo ninguna duda de clase de madre que va a ser y que ya es por cómo fue con su hermano Titi, y por cómo es ella y su actitud”, comenzó diciendo Nazarena, visiblemente conmovida, en una nota que le dio a LAM.

“Barbie es muy fuerte. Al principio, ella quería ser madre joven y después dijo que no. Por momentos tenía miedo y pensaba si iba a poder ser mamá o no, pero creo que llegó en el momento indicado, con el amor de su vida, con una contención increíble”, agregó.

"Si es por Barbie, ya está pensando en un segundo hijo te digo, eh". G-plus

Por último, a horas de que Barbie dé a luz por cesárea y vivieran uno de los días más especiales en sus vidas, Nazarena sorprendió al revelar cuál es el deseo de su hija: “Y si es por ella, ya está pensando en un segundo te digo, eh”, cerró, entre risas.

BARBIE VÉLEZ CONFESÓ CUÁL FUE EL MOMENTO QUE MÁS VERGÜENZA LE HIZO PASAR SU MAMÁ

Barbie Vélez pasó por LAM y se sometió a una imperdible entrevista de su mamá, Nazarena Vélez, quien reemplazó temporalmente a Ángel de Brito en la conducción.

“Quiero saber, ¿cuál fue el papelón más grande que te hice pasar? Pensalo tranquila porque hay unos cuántos”, fie la consulta de la angelita. A lo que Barbie no dudó: “Ya está. El día que dijiste (en televisión) que me hice señorita. Ese es un meme que me va a seguir de por vida”.

“En ese momento, pensé ‘no debe ser tan grave, ¿quién lo habrá visto?’. El tema fue cuando volví al colegio al otro día, que me di cuenta que todo el mundo lo había visto y todos me preguntaban por eso”, agregó.

Y cerró, entre risas: “Después de darme cuenta en el colegio lo que se había generado, me enojé. Hoy lo tomamos con naturalidad, pero a los 14 años te da mucha vergüenza”.