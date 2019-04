El viernes, Los Ángeles de la Mañana salió en vivo a pesar de ser feriado y el ciclo de eltrece contó con tres invitadas muy especiales en el piso: Charis, Bella y Francesca, las hijas de Cinthia Fernández, que acompañaron a su mamá al trabajo.

Las niñas se mostraron muy divertidas andando en patineta por el estudio y Karina Iavíoli le preguntó a Cinthia: “¿Son así todo el tiempo?”, a lo que Fernández respondió que sí. Entonces, se escuchó a Yanina Latorre comentar: “Me mato”.

Entre risas, Cinthia le preguntó a Yanina si quería cuidar a sus hijas algún fin de semana y Latorre se despachó con un sincericidio: “No, no tengo paciencia para los chicos y lo acepto. Yo solamente quise a mis dos hijos y no me gustan los chicos de nadie. Soy honesta”.

“Mentira, sos re dada con los chicos”, la contradijo Lourdes Sánchez y Yanina le pidió con humor: “¡Dejen de decir que soy buena, chicas!”.

Tras escuchar su reflexión sobre los niños, Ángel de Brito le preguntó a Latorre qué haría si su hija Lola la convierte en abuela este año y ella se despachó con una respuesta que despertó carcajadas: “Le compro un lindo departamento, contrato a dos niñearas y los mantengo”.

