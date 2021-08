El sincericidio de Stefi Roitman sobre el inicio de su historia de amor con Ricky Montaner: "No me gustaba, cero"

El plan de Stefi Roitman con Ricky Montaner es casarse en enero de 2022, como broche de oro a un romance que nació en las redes sociales y se consolidó hasta hoy. Invitada a Flor de equipo, la actriz aseguró que antes de conocerlo no estaba interesada en el hijo de Ricardo Montaner.

“Tu primer contacto con Ricky Montaner fue a través de Instagram, ¿qué fue lo que menos te gustó y lo que menos al conocerlo personalmente? ¿Se diferenciaba mucho del Ricky virtual?”, le preguntó Florencia Peña a la influencer.

“Me contactó por Instagram, me reaccionó a una historia, me tiró un corazoncito y funcionó”, recordó, risueña. “Él no me gustaba, cero. De hecho le agradecí porque me había visto bailar en una story, pero con mucho delay hasta que me invita a uno de sus shows en 2019. Ahí lo conocí, pero de lejos”, rememoró.

Pero no pasó demasiado tiempo hasta que la magia ocurrió. “Después lo conocí en un restaurante, con amigos. Fuimos a un boliche y ahí dije ‘este tipo es lo máximo’. Como yo estaba en modo desinteresada, porque estaba en otra, él entró por el humor, por el talento. En el escenario la rompía. Después charlé con él y me di cuenta que le daba la cabeza, así que bien”, se sinceró.