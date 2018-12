La tan deseada maternidad resultó más compleja de lo que imaginaba a Sol Estevanez (41), quien espera a su primera hija fruto de su matrimonio con Mariano “Nito” Uranga (38). La actriz, que ya había perdido un embarazo de pocas semanas, atraviesa su sexto mes con una profunda mezcla de felicidad, que apenas se empaña con su malestar físico.

En una nota con la revista Caras desde la comodidad de su casa con un enorme parque, y que cuenta hasta con establo propio, la hermana de Sebastián Estevanez reveló cómo transita este último trimestre junto a su esposo polista. "Vamos a tener una nena. ¡Todavía no caigo! Ser madre es un sueño que quería cumplir desde hace mucho… fue muy buscada esta bebita. Estamos muy ansiosos por su llegada que, calculamos, será para los primeros días de marzo", afirmó Sol.

"El hecho de ser mamá es lo que hace ser el momento más lindo, desde lo físico la estoy pasando fatal. ¡Vomito desde el día uno! Es un desgaste terrible y me limita mucho". G-plus

Sin tapujos, se sinceró respecto a los padeceres de su embarazo: “Admiro a las mujeres que dicen que éste es el mejor estado, yo no puedo decir lo mismo… El hecho de ser mamá es lo que lo vuelve el momento más lindo, pero desde lo físico la estoy pasando fatal. ¡Vomito desde el día uno! Es un desgaste terrible y me limita mucho. No me queda otra que cuidarme un poco más de lo normal y esperar a que pase. Los médicos me recomiendan evitar algunos alimentos y comer lo más sano posible para evitar el malestar”.

Además, Sol contó cómo trata su leve trombofilia, ya diagnosticada: “Me inyecto heparina todos los días”. De todas formas, nada desalienta el ideal familiar de Sol Estevanez y Nito Uranga: “Mi número límite de hijos es tres. Ahora que estamos esperando una nena, me encantaría que el próximo fuese varón”. Al final, Sol descartó acompañar a Nito en sus viajes por su profesión de polista por todo el mundo: “Hoy mi prioridad es mi familia, pero no relegaría mi vocación”.