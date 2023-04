El sincericidio de Santi Talledo al hablar del comienzo de su relación con Toni Gelabert: "Él no quería estar conmigo, así que tuve que hacer trabajo de hormiga"

Además de la felicidad que les dio ser parte de Argentina, tierra de amor y venganza 2 –la famosa tira de eltrece- Santiago Talledo y Toni Gelabert se encontraron con el amor en medio de las grabaciones. Y esa historia de amor sigue sumando capítulos día a día.

Y emocionado por este nuevo presente sentimental, Talledo abrió su corazón en una profunda entrevista: "Con Toni hicimos el casting por videollamada. Y fue amor a primera vista. Lo vi, él estaba en Mallorca y yo no pude hablar más con él y estaba enamoradísimo", reveló el actor en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Le escribí por Instagram, pero como es re anti-redes lo tenía borrado el perfil, como que no lo usaba. Y no quería quedar psycho yo pidiéndole su número a la producción. Así que me quedé así hasta que él me mandó un mensaje, empezamos a hablar y como yo sabía que él se estaba medio por separar, le dije 'venite a Buenos Aires soltero'", agregó, divertido.

"Toni no quería estar conmigo, así que tuve que hacer trabajo de hormiga, y de a poco fue naciendo el amor. Yo había quedado completamente flechado". G-plus

Y cerró, muy enamorado: "Y bueno, se vino. Empezamos a preparar los personajes y ahí arrancó todo. Él no quería estar conmigo, así que tuve que hacer trabajo de hormiga, y de a poco fue naciendo el amor. Yo había quedado completamente flechado”.

CÓMO COMENZÓ LA HISTORIA DE AMOR ENTRE TONI Y SANTI

Santi comenzó a seguir a Toni en Instagram cuando supo que iban a trabajar juntos y comenzaron a charlar por ese medio.

Él no le daba mucha bola porque en ese entonces tenía novio. Cuando Santi se enteró, muy picante, le dijo: "si la querés pasar mejor en Argentina, es mejor que vengas soltero".

"ÉL EMPEZÓ SU ETAPA DE SEDUCCIÓN Y YO ME DEJÉ SEDUCIR... NO ME PUDE RESISTIR, SOLTÉ, NOS PUSIMOS DE NOVIOS Y AHORA SEGUIMOS JUNTOS". G-plus

Antes de viajar a Argentina, por su compañero : "Él empezó su etapa de seducción y yo me dejé seducir...", culminó.