El sincericidio de Pampita al hablar de las joyas que recibió de sus candidatos: "Las vendí porque no quería que digan 'esa se la regalé yo'"

A lo largo de su vida, Pampita vivió apasionados romances que no solo quedaron en su recuerdo por sus momentos, sino también por una determinada cantidad de joyas que ella decidió vender. En Pampita Online, la conductora reveló que decidió deshacerse de casi todas esas alhajas para que sus exparejas “no se den el gusto de decir ‘esa se la regalé yo’” cada vez que la vean luciéndolas en la TV.

Todo comenzó cuando Gabriel Oliveri mostró su delicada ropa italiana en Pampita Online, y quiso saber si Pampita tenía alguna joya que le hayan regalado sus pretendientes. “No. Tengo de mi cumpleaños de 15 un anillo de mi abuela, que ya era antiguo en esa época porque había ido pasando de mano en mano. Tiene una perla porque mi abuela se llamaba Perla”, dijo la conductora.

“Me regalaron muchas joyas, pero una vez vendí varias porque no las iba a usar y me dio impresión que me lasa vieran puestas. No por el valor, sino que me daba vergüenza que me las vieran puestas y digan ‘se la regalé yo’. Hice como un trueque: llevé cosas de antes y me saqué cosas nuevas. No voy a decir la dirección, pero fui y ahí mismo canjeé por otras”, sentencio Pampita. “Que no te regalen bombones porque engordan, y las flores se secan. Pedí joyas que cuando esos hijos de su madre se vayan te quede algo para vender”, le aconsejó Gabriel Oliveri.