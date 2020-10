El sincericidio del Ogro Fabbiani sobre los cuestionamientos por su peso: "El único gordo del fútbol argentino soy yo"

En su carrera futbolística una de las críticas más frecuentes que recibió el Ogro Fabbiani fue por su peso. En PH Podemos hablar el jugador de Deportivo Merlo de la Primera C habló de cómo cambio la imagen del futbolista profesional y las exigencias que recibe por ser considerado "pesado".

“Antes en los noventa un jugador se sacaba la remera y tenía pancita. Ahora se sacan la remera y son todos como él”, comentó, señalando a Christian Sancho. “El único gordo del fútbol argentino soy yo”, lanzó, provocando risas. “Sancho parece más futbolista que yo. ¡Olvidate! Si viene un técnico y nos presentan a los dos en cuero, ¿quién va? ¿Él o yo? Lo van a elegir a él”, se sinceró.

Andy Kusnetzoff sin embargo destacó que los mayores éxitos profesionales de la expareja de Amalia Granata fue en la época en que era juzgado con dureza por su cuerpo. “A mí no me afecta. Cuando vos jugás mal estando gordo dicen que es por eso. Yo me siento bien siempre, pero después están los periodistas... Unos meses antes el que me criticaba por estar gordo decía que era uno de los mejores 9 del país y estaba de la misma manera”, sentenció el Ogro Fabbiani, sin vueltas.