El sincericidio de Mica Viciconte sobre la posibilidad de volver a ser mamá: "Hay que ver si Fabián quiere ir por el quinto"

En medio de la felicidad que vive tras haber coronado su amor con Fabián Cubero con la llegada de Luca, su bebé de ocho meses, Mica Viciconte habló de la posibilidad de seguir agrandando la familia.

Todo comenzó cuando Romina Pereiro le hizo la pregunta obligada a su compañera en Ariel en su salsa: "¿Irías por otro hijo?", indagó. A lo que la panelista se sinceró: "Sí, ¿por qué no? Me encantaría, pero habrá que ver qué dice el padre. Hay que ver si Fabián quiere ir por un quinto".

“Sí, yo re quiero ser (mamá de nuevo), pero no depende de mí nomás. Uno más me gustaría. Una nena y sino un nene. Me encantan los bebés y que venga lo que venga. Si bien estoy disfrutándolo mucho a Luca, me gustaría que sean parejitos en edad”, agregó la esposa de Cubero, que ya tiene a Allegra, Indiana y Sienna, con Nicole Neumann.

Más sobre este tema El increíble avance de Luca Cubero, con solo cuatro meses de edad: "Estás aprendiendo"

“Quiero dos años como mucho de diferencia, no más. Con mi hermana nos llevamos cuatro años, pero con mi hermano uno y está buena esa diferencia y ser seguiditos", cerró Mica.

Más sobre este tema Conmovedor mensaje de Mica Viciconte a su hijo Luca: "Te miro y no lo creo"

MICA VICIONTE REVELÓ CÓMO SE SIENTE AL DEJAR A LUCA CUANDO SE VA A TRABAJAR

Mica Viciconte reveló cómo se siente al dejar a Luca con Fabián Cubero cuando se va a trabajar: “Hoy y mañana se queda con él mientras trabajo, confío en él, le dejé dos memas, yo se que si pasa algo me va a visar, es un padre muy presente”.

“Seguramente están las que dicen ‘ay lo deja solo’, y no, lo dejo con el padre, está perfecto, yo tengo que trabajar también, se queda con las hermanas (Indiana, Allegra y Sienna, las hijas que Cubero tuvo con Nicole Neumann) también así que estamos perfectos”, aclaró la panelista de Telefe.