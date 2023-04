El sincericidio de María Sol en MasterChef sobre su tarta tras las fuertes devoluciones del jurado: "No la compro"

María Sol y Juan Francisco, al igual que sus compañeros de MasterChef, tuvieron que cocinar atados. La prueba fue difícil para todos, pero más para la participante, que decidió cocinar algo dulce y tenía que ir constantemente a al abatidor atada a su compañero.

Finalmente, María Sol logró terminar su tarta de cítricos y la presentó frente al jurado. La devolución no fue buena, especialmente por cómo le había quedado la masa. "Vos vas a tomar el té a algún lugar y pedís la tarta, yo te la traigo así, ¿qué pensas?", le preguntó Damián Betular. "Que le falta cocción a la masa", respondió la cocinera. "Le falta cocción a la masa, pero cuando la muerdo no está cruda... Creo que las proporciones del relleno están mal", se lamentó el chef.

Luego de que Donato de Santis afirmara que la tarta "a la vista no atrapa", Sol se mostró de acuerdo e hizo un fuerte sincericidio "Donato me dice que a la vista no atrapa... Yo creo que tiene razón, porque, si yo hubiera ido a un lugar a comprarla, no la compro, porque está muy blanca", cerró, con firmeza.

CONTUNDENTE REACCIÓN DE WANDA NARA AL ESCUCHAR LAS CONSTANTES INDICACIONES DE BETULAR A LOS PARTICIPANTES DE MASTERCHEF

Si bien el objetivo de Damián Betular fue subirse al balcón para mirar cómo iban las preparaciones de los participantes de MasterChef y ayudarlos, Wanda Nara no vio con buenos ojos la actitud del chef… ¡y se lo hizo saber!

“Damián, bajá y ayudame que se tiene que apurar porque queda muy poco tiempo”, fue el pedido de la conductora del programa de Telefe al jurado, al escuchar todas sus indicaciones a los chicos.

“Vos lo entretenés, no los estás ayudando. No tienen tiempo, eh”, agregó la hermana de Zaira Nara, tratando de que los concursantes no se distraigan con nada y puedan terminar a tiempo su plato. Tras escucharla, Betular se defendió: “¡Los estoy ayudando!”.

“Yo sólo les recomiendo que se empiecen a apurar porque no van a allegar. ¡Quedan 5 minutos!”, cerró Wanda, quien siguió de cerca el minuto a minuto que le quedó el grupo antes de lucirse con el resultado final.