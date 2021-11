El sincericidio de Marcela Tinayre sobre China Suárez, exnovia de Nacho Viale: "La escuchaba protestar pero nunca le presté atención"

Allá por 2010 la China Suárez (29) se había convertido en nuera de Marcela Tinayre como novia de Nacho Viale (29) durante casi dos años, pero el recuerdo de la hija de Mirtha Legrand de la actriz llamó la atención: "Yo me acuerdo de escucharla protestar, pero nunca presté mucha atención".

La sorpresiva declaración fue en el contexto de una entrevista con Intrusos, donde Marcela se mostró desconcertada cuando le preguntaron si le sorprendió que la ex de su hijo mayor haya quedado involucrada en el escándalo con Wanda Nara por su coqueteo con Mauro Icardi.

"Yo no la conozco tanto a la China. La verdad es que no la conozco tanto, ni la sigo ni la tengo", minimizó el asunto.

LA INESPERADA ANÉCDOTA DE MARCELA TINAYRE CON CHINA SUÁREZ

"La conocí en un momento en el que ella se acababa de ir de Casi Ángeles...", recordó Tinayre.

Entonces, Marcela explicó su experiencia con la China sin filtros: "Yo me acuerdo que ella estuvo en mi casa de Uruguay. Ella se acababa de ir de Casi Ángeles y había algo que me llamaba la atención, que además lo cuento porque lo digo públicamente siempre".

¿Qué le llamaba la atención de la China? "Todos los días era (queja) 'porque Fulano me sacó, Sutano'. Un día le dije 'flaca, estamos veranendo. A mí me importa un carajo lo que te pasó, resolvelo con alguien. Pero no toda mi casa va a estar pendiente de esto'. Así fue, pero después no la vi mucho más".

Ahí, Evelyn von Brocke le preguntó a la conductora de Las Rubias si los reproches eran dirigidos a su familia, y Marcela replicó sin filtros: "¿En ese momento en mi casa de Punta del este? No, de mi familia no va a decir nada porque sino le pongo un shot en dos minutos. Hablaba de la situación de sus productores, la gente con la que trabajaba".

Ante las risas desatadas de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Marcela Tinayre entre carcajadas cómplices se sinceró sobre el mal humor de China Suárez: "Les voy a decir la verdad. Yo me acuerdo de escucharla protestar, pero nunca presté mucha atención".