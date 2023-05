El sincericidio de Luis Ventura tras el infarto de Jorge Rial: "Si me llaman, me meto; pero prefiero no participar de los terremotos familiares"

Luego de que Jorge Rial rompiera el silencio sobre cómo vive su recuperación tras haber sufrido un infarto en Colombia, Luis Ventura (quien fue su socio y gran amigo por muchos años) se sinceró al hablar de este tema.

“Yo siempre estoy, cuando las papas queman, cuando hay susto, cuando hay emergencias. Cuando pasa algo grave, las hijas de Jorge (Morena y Rocío) me llaman y yo siempre estoy, pero después me dejan en incertidumbre. No quiero estar en medio de terremotos personales y familiares. Es como que me invitan a un baile y después me quedo afuera", comenzó diciendo Ventura en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Si me llaman, yo me meto. Pero sino prefiero quedarme afuera porque no quiero participar de los terremotos familiares”, agregó, dejando en claro que pueden contar con él ante cualquier eventualidad.

“Jorge estuvo internado muchas veces, con muchos cuadros límites y diagnósticos temerarios. Yo he perdido muchos amigos y siempre reflexiono sobre la vida, pero es lo que pasa. No hace falta que le pase esto a Rial para que yo piense en lo mucho que me tengo que cuidar, aunque también a esta historia de la vida uno quiere disfrutar un poco”, continuó, profundo. Y cerró la nota con humor: “En los diez minutos que dijo que estaba muerto, Rial debe haber hecho varios móviles desde el más allá".

En medio de la recuperación de Jorge Rial, tras sufrir un infarto en sus vacaciones en Colombia, Luis Ventura abrió su corazón, compartió su preocupación por su colega (y quien fue su gran amigo y socio) y fue contundente al enviarle un mensaje.

“Quiero que lo cuiden a Jorge. Y si no se deja cuidar, cuídenlo igual porque si está enfermo hay que cuidarlo. A mí me llamó una hija de él (Rial es papá de Rocío y Morena) y me dijo que Jorge se estaba muriendo”, comenzó diciendo Ventura en una profunda nota que le dio a LAM.

“Perdón, ¿no se dijo que él estuvo muerto 10 minutos? Entonces, me preocupa. Ojalá esté bien y lo pueda encontrar en algún café, o simplemente saber que está bien. Eso es suficiente para mí”, agregó, sincero.

“Yo lo conozco. Y él cuando se sienta bien, va a empezar a saltar en la cama y a hacer móviles. Pero no está bueno, que se cuide. Capaz estoy hablando bolude... y no quiero lastimarlo, ni ofenderlo”, continuó.

Y cerró, dirigiéndose al conductor: “Yo sé que él no se deja cuidar. Siempre tenés aliados, entonces cuídenlo. Si es un show, háganlo bien. Cuéntenme la verdad, no me hagan sufrir. A mí me angustia. No quiero que me den malas noticias, y para mí sería una mala noticia que le pase algo grave. Que se deje de jod... Que se mejore y que venga a la vida. ¡Venite a la vida! Dale, ‘Rialzuela’”.