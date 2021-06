El sincericidio de Jujuy Jiménez en medio de los rumores de romance con Cachete Sierra: "Está en su mejor versión"

Luego de las repercusiones que generaron las imágenes de Sofía “Jujuy” Jiménez y Agustín “Cachete” Sierra muy cómplices detrás de la pista de La Academia de ShowMatch, y que crecieron los rumores de romance, la modelo fue indagada por el actor ¡y sorprendió con sus declaraciones!

“Con Cachete nos conocemos hace un montón porque hicimos radio en Pinamar juntos y compartimos ese verano. Y la verdad es que la mejor”, comenzó diciendo Jujuy en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine).

“Yo lo veo con los ojos de un compañero de La Academia pero nunca sabés. Tenemos buena onda. No voy a decir que es un chico feo, está en su mejor versión. Sex (la obra de José María Muscari donde fue figura) le sacó una cosa de ‘chongazo’ que está buenísimo y me parece un pibe súper atractivo, pero hoy no lo veo con ojos de ‘darle’”, agregó.

Por último, tras la consulta al hueso de Martín Salwe sobre si “le daría” a Cachete, la entrevistada cerró, sincera: “A ver, es un chico muy lindo, obvio que sí. Lo que diría hoy es que está en su mejor versión”.

