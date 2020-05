El sincericidio de Juana Viale al lucir un look súper glamoroso dedicado a Mirtha: "No saben cómo llego al canal"

Desde hace dos meses Juana Viale viene tomando la silla histórica de su abuela Mirtha Legrand en los históricos almuerzos y, al igual con ella, luce cada programa toda su coquetería aunque según contó en el ciclo ella es más relajada con su apariencia en comparación con la diva.

La actriz apareció llevando un mono negro corto de terciopelo con mangas holgadas con un detalle muy particular. Unas rosas rosas decoraban su cabellera dándole un look súper glamoroso. “Son todas rosas naturales y es en honor a mi abuela cuando se ponía sus rosas rococó rosadas. Así que abuelita, esto es para tí”, dedicó Juana su look.

Luego la actriz hizo una infidencia que jamás hubiera dicho Mirtha. “Muchas gracias a los que ayudan para que yo pueda salir así a escena porque no saben cómo llego al canal”, lanzó, divertida. ¡Divina con o sin producción!