En Intrusos estaban analizando las declaraciones de Claudia Lapacó contra Antonio Gasalla, de quien la actriz aseguró que “decía cosas horrendas”, y el tema derivó en una fuerte reflexión de Jorge Rial.

Al hablar del carácter de Gasalla, el conductor aseguró: “Todos los que tenemos arriba de 50 años somos cabrones en este ambiente. Me incluyo. Somos todos cabrones, algunos cambian y otros no. Somos una generación que se crió con cabrones, yo me crié televisivamente así. ¿Lucho (Avilés) cómo creen que era?”.

“Este ambiente era muy hostil en una época. En la época de oro cuando se ganaban millones era hostil de verdad. Para las mujeres, era más hostil todavía. Nos hicimos cabrones porque te pasaban por arriba, te meaban de verdad, era jodido. No lo estoy justificando pero tuvimos que aprender a ser menos cabrones”, agregó Jorge.

Y contó una anécdota en particular en uno de sus momentos de mayor irascibilidad: “Yo era muy cabrón. Hace unos años, algunos me conocen, he tirado un televisor por una ventana”. ¡Fuerte!