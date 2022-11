El sincericidio de Jimena Barón tras la fuerte canción que le dedicó a Gianinna Maradona por su romance con Daniel Osvaldo

El mes pasado, Jimena Barón volvió con todo al ruedo musical con el lanzamiento de La Araña, canción en la que habla de la traición de una amiga por elegir a un hombre que fue su ex, y las miradas apuntaron a Gianinna Maradona por su historia de amor con Daniel Osvaldo.

Con la frontalidad sin filtros que la caracteriza, la actriz y cantante analizó los temas que le dedicó al padre de su hijo Morrison y sorprendió con más de un sincericidio.

"Ha pasado con todos estos temas, tus hits, que siempre se arma mucho revuelo, la gente supone, habla. ¿Te lo esperabas?", le preguntó Nati Jota a Jimena en Nadie Dice Nada, en Luzu TV.

"Dicen 'estás hablando de coso. Entonces te dolió y estás resentida'. Sí, ¿y estás resentida? Sí. claro. '¿Y te cagó a tu marido?'. Sí, sí". G-plus

Y Barón respondió: "En pandemia me amigué con mi laburo. Te inventan el 'es parte'. No entiendo. En el contrato no estaba que me maltraten y que me la banque. Pero en pandemia fue un momento de introspección".

"Dicen 'estás hablando de coso. Entonces te dolió y estás resentida'. Sí, ¿y estás resentida? Sí. claro. '¿Y te cagó a tu marido?'. Sí, sí. ¿No ves que hice una canción y sigo yendo a terapia? ¿No te das cuenta de que me rompieron el alma?", expuso la cantante sin filtros, y sin mencionar directamente a Gianinna Maradona.

Más sobre este tema Yanina Latorre contó detalles explosivos de cuando Jimena Barón se enteró del affaire de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

LA REFLEXIÓN DE JIMENA BARÓN SOBRE SUS CANCIONES PERSONALES

"Antes había una parte rara mía que decía ‘Yo soy La Cobra, no me entra ni una bala. Y saco esto y soy fuerte. No estoy resentida, no estoy dolida’. Pero se nota que sí", asumió Jimena.

"Hay un proceso de estar enojado cuando te lastiman mucho. Después vemos una canción, pero fue re fuerte lo que me pasó. Hay un proceso de mucho enojo con La tonta, con estar con la comida y con el culeado que no viene. Con La Cobra y con La Araña, que decís ‘¿qué onda?’", aseguró.

"Las noticias frivolizan todo, pero si vas al punto es 'la pasé como el ojet… No estuvo nada bueno'", concluyó Jimena Barón, a pocos días de estrenar La Araña, canción nacida del dolor que le provocó que su entonces amiga Gianinna se ponga de novia con Daniel Osvaldo.