El sincericidio de Jimena Barón con sus seres queridos a minutos de la Nochebuena: ¡mirá qué confesó!

Arbolitos decorados, looks navideños, lucecitas y muchos muñecos de Papá Noel. Cada famoso compartió postales de cómo fue su festejo rodeados de sus seres queridos. Sin embargo, fiel a su estilo, Jimena Barón (31) divirtió a sus millones de seguidores con un mensaje antinavideño sin filtro.

Desde la cama y utilizando un filtro de reno que tiene en el celular, la subcampeona de Bailando 2018 reconoció en Instagram Stories que esta fecha no es de sus favoritas: "Perdón, no estoy muy animada hoy. Todos los regalos son canjes que tenía, la verdad es que no compré nada. No sólo no compré nada, sino que quiero confesar que envolví los regalos en papel de diario".

"Odio la Navidad. Me recuerda todos los familiares que ya no tengo. Somos cuatro, hay gente en la mesa que no sé quién es pero tuve que hacerle regalos". G-plus

"Morrison está llegando, está muy excitado con la Navidad, así que estos son mis últimos momentos de permitirme estar rancia con esta noche que, para mí, no tiene mucho sentido. Saben que no me gusta mentir. Quiero que sepan que todo lo que vean desde que Momo llegue en adelante, de mi parte va a ser mentira", agregó.

Luego, Jimena explicó las razones de su disgusto hacia esta celebración: "Odio la Navidad. Me recuerda todos los familiares que ya no tengo. Somos cuatro, hay gente en la mesa que no sé quién es pero tuve que hacerle regalos. Se emocionan a las 12, por ahí caen lagrimones y hay que abrazarlos".

"Después viene el momento de la mesa. Los alimentos más caros en mi familia desatan una guerra. El vitel toné, ni hablar si hay longostinos... quilombo. Después lo más 'pedorrón' queda", cerró, divertida, previo a fingir un momento de pura felicidad por la fecha junto a Morrison, el hijo de 4 años que tuvo con el exfutbolista Daniel Osvaldo.

¡Una auténtica Jimena Barón!