En Los Ángeles de la Mañana trataban la visita de Luis Miguel al país y el tema le dio pie a Eveyn von Brocke para que cuente lo seductor que fue Julio Iglesias con ella tiempo atrás. Pero, de repente, Mariana Brey interrumpió su relato y le preguntó directamente: “¿Tuvieron sexo? ¡Es lo único que importa!”.

El comentario de Mariana, embarazada de ocho meses, no pasó inadvertido para sus compañeras de panel, quienes rápidamente le comentaron que estaba “muy sexual”. Súper sincera, reconoció entre risas: “¡Es que estoy tremenda! Son las hormonas. Después les cuento porque estamos al aire. ¡Pero no dormí! Estoy embarazada y hormonada. No puedo parar”

Entonces, Karina Iavícoli le preguntó por su pareja y futuro papá de su beba en camino, Pablo Melillo: “¿Y Melillo bien?”. Sin dudar, Mariana aseguró: “Síiiiiii, ¡a punto!”.

Su respuesta derivó en otra confesión, pero de Lourdes Sánchez: “¡Qué suerte! Porque a mí el Chato (Prada, su pareja) no me tocaba cuando estaba embarazada”.

Las angelitas… ¡on fire!