La panelista de Bendita confesó que mantiene a fuego el deseo sexual, aún sin estar en pareja... ¿y le dio un "palito" a su ex?

La semana pasada, y con total contundencia, Alejandra Maglietti (33) le confirmaba a Ciudad el fin de sus casi 5 años de noviazgo con Jonás Gutiérrez (35), futbolista de Defensa y Justicia con el que convivía y planeaba casarse.

"Estamos separados hace dos semanas... La relación se desgastó; él se lesionó y eso complicó todo... Por ahora es una separación definitiva y se dio en perfectos términos", le dijo la panelista de Bendita a este sitio, argumentando el motivo.

Sin entrar en detalles y aprovechando la temática sexual que propuso Beto Casella para hablar con sus panelistas, Maglietti sorprendió con un "sincericidio", a menos de un mes de la ruptura.

"Capaz necesita algo nuevo... Yo, ganas tengo", dijo Maglietti, luego de que Edith manifestara su poco deseo sexual. G-plus

"Hay un test que dice que después de los 45 está la mujer que no quiere que la toquen más y está la que se enciende como una adolescente”, comentó el conductor, pasándole la inquietud a Any Ventura, quien rápidamente se ubicó en el sector de las mujeres hot: "Estoy en el mejor momento de mi vida". Del otro lado de la vereda, Edith Hermida confesó: "Y yo estoy en el grupo del ‘ya está’. No descarto nada, pero hoy estoy cansada".

Atenta las palabras de su compañera, Ale acotó con picardía y sin hacer alusión a su exnovio: "Capaz necesita algo nuevo... Yo, ganas tengo".

Retomando su declaración con astucia, Casella le dijo: "Vimos en los portales que Maglietti ya no está de a dos...". Y ella utilizó su declaración inicial, pero ampliándole su sentido: "Tengo ganas de vivir la vida".

