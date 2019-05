Dueña de un cuerpo escultural y una avasallante simpatía, Griselda Siciliani (41) recibe muchas propuestas de candidatos que quieren conquistar su corazón. Sin embargo, la actriz fue tajante a la hora de hablar de su etapa de soltería.

"No estoy con ganas. No sé, no tengo ganas", reveló Siciliani en el piso de Hay que ver, al ser indagada por sus deseos de conocer a un hombre, tras su separación de Adrián Suar (51), con quien tiene a su hija Margarita (en junio cumple 7).

"Me cuesta mucho que me guste alguien. Estoy más como pollito, no estoy muy de salir. No me siento con ganas de buscar a alguien, ni de encontrar, ni de conocer". G-plus

Luego, además de dejar en claro que hay hombres que expresaron sus deseos de conocerla mejor y salir con ella, Griselda se sinceró: "Hay una cosa que es que todo tiene que ser escondido, en mi caso. Entonces, yo me aburro. Es como una intimidad forzada porque hay que ir a una casa o a un lugar cerrado y es forzado. No me divierte".

"¿Si yo encare? Mmm... alguna vez. Lo que pasa es que me cuesta mucho que me guste alguien. Estoy más como pollito, no estoy muy para salir. No me siento con ganas de buscar, ni de encontrar, ni de conocer a alguien", cerró.

¡Diosa, sin candidato a la vista!