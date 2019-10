El sincericidio de Flor Vigna sobre su intimidad, a una semana de separarse de Mati Napp: "Estoy asexuada"

Con una templanza que la acompañó durante toda la nota y lejos de ocultar cómo vive su reciente separación de Mati Napp, Flor Vigna no le esquivó a las cuestiones referidas a su futuro en el amor y sorprendió con su sinceridad.

Luego de piropear a su coach en el Súper Bailando y hablar de lo contenta que estaba por poder finalizar el vínculo en excelentes términos, llegó la pregunta de rigor: "¿Hay alguien que te está arrastrando el ala?", quiso saber José María Listorti en Hay que ver.

Más sobre este tema Flor Vigna reveló el motivo de su separación de Mati Napp: "Teníamos formas diferentes de hacer cosas en pareja"

"No, para nada. ¿Si hay candidatos?… ¿Sabés que no? A ver, siempre hay algún oportunista pero no, para nada. No me gustaría, estoy bastante asexuada en ese sentido. No necesito", agregó Flor, entre risas.

Además, dejó en claro que deposita toda su energía en aquellos proyectos que la apasionan: "A mí se me va muy rápido todo la libido a todo lo que le quiero poner. Y por ahí llego a casa y no tengo ganas de nada".

"Igual, siempre hay fuerzas", intervino Martín Salwe, cronista del programa. Pero Flor cerró, contundente: "Nooo, mentira. Hay momentos en los que no tenés ganas de nada".