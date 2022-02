El sincericidio de Flor Jazmín Peña tras leer una pregunta en 100 argentinos dicen: "¿Soy la única que pensó una cochinada?"

En medio del humor que Flor Jazmín Peña le imprime a su ida y vuelta con los participantes de 100 argentinos dicen, el ciclo de eltrece que está conduciendo en reemplazo de Darío Barassi, la joven no dudó en sincerarse ante las cámaras al leer una de las preguntas del juego.

“Le preguntamos a 100 argentinos que nombrar algo que, para comerlo, tenés que esperar que se endurezca”, lanzó la presentadora, dando que hablar con sus gestos en el rostro, esperando a que los concursantes respondan.

“¿Soy la única que pensó una cochinada? Yo tengo la mente completamente podrida, disculpen. Les pido mil disculpas. Me voy, me retiro”, cerró, entre risas, sin ocultar que por su cabeza pasaron varias respuestas no aptas para todo público.

¡Qué momento!

Más sobre este tema La sorpresiva reacción de Fede Bal con un participante de 100 argentinos dicen: "¿Esa pregunta me la pusieron a mí a propósito?”

LA SORPRESIVA RESPUESTA DE UNA PARTICIPANTE DE 100 ARGENTINOS DICEN A FLOR JAZMÍN PEÑA

Luego de que Flor Jazmín Peña hiciera una pregunta en 100 argentinos dicen sobre la imagen de un mozo sacándose cera del oído en pleno restaurante, una participante dio una inesperada respuesta.

"Tenedor", dijo la mujer y la bailarina acotó al respecto: "Mier.., se puede lastimar pero me parece bastante válida. Argentinos coinciden, está bien pero hay una mejor".