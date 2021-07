El sincericidio de Fernando Burlando al hablar de su relación con Barby Franco: "Ahora está bastante celosa"

Fernando Burlando dio detalles de su intimidad con Barby Franco y desmintió ser el celoso de la pareja. En diálogo con Intrusos, el abogado contó cómo fue cambiando la modelo a lo largo del tiempo estando juntos y reveló que actualmente está más celosa que al principio de la relación.

“Yo sé que los chicos no buscaron un ángulo sexual en lo que era el reggaetón y salí a tratar de defenderlos haciéndome un poco el celoso. Yo no soy celoso realmente, pero traté de defender un poquito la postura, ahí hay que competir, entonces uno por la competencia puede mentir”, expresó respecto al último baile de su pareja en La Academia.

Luego de que le consultaran desde la emisión de América si Barby es celosa, Burlando reconoció: “Al principio no, pero ahora la estoy viendo bastante celosa, como que cuida y le gusta tener todo muy controlado. Ella ahora marca territorio, antes yo no lo sentía o no me daba cuenta. Hace un año la veo mucho más firme, poseedora y cuidadosa”.