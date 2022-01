El sincericidio de Evaluna en plena nota de Ricardo Montaner: "¡Me hago pis!"

Después del casamiento de Ricky Montaner y Stefi Roitman, la familia Montaner se quedó unos días más en Argentina para grabar el reality show que protagonizan. Intrusos consiguió entrevistas con ellos a la salida de un restaurante, pero fue Evaluna quien se despachó con una honestidad brutal… ¡porque tenía ganas de ir al baño!

La cantante, que está embarazada de 6 meses de su bebé Indigo, ya estaba dentro de la camioneta que transportaba a toda la familia y uno de los últimos en ingresar fue Ricardo Montaner quien se quedó haciendo una nota con Intrusos. Y la menor de los hijos de Marlene Rodríguez no anduvo con vueltas.

“¡Tengo ganas de hacer pipí!”, gritó, mientras su padre le pedía con un ”¿cómo?” que le repita lo que quería. “Me hago pis”, se la escuchó decir, mientras el popular cantante ingresaba al auto con un “se está haciendo pis”, para cumplir el pedido de su hija, en la dulce espera de su marido, Camilo.

El casamiento de Ricky Montaner y Stefi Roitman le permitió a la joven concretar su ingreso a una de las familias más unidas del ambiente artístico, al punto de que, entre otras cosas, también comparten las fechas y las tortas de boda.

Juariu notó que la boda de Evaluna Montaner y Camilo ocurrió el 8 de febrero de 2020, un mes antes de que se declarara la pandemia de covid-19, y la de Ricky y Stefi el 8 de enero. Pero, además, la instagramer también observó que la torta era prácticamente la misma.

“Lo que más me llamó la atención era cómo subían todos esos artistas a cantar, y que no había canjes. Y como no había canjes y no subían nada, la gente que hizo cosas para el casamiento, se desesperaba y subía fotos”, señaló Juariu en Cortá por Lozano.

