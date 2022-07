El sincericidio de Emily Lucius tras confesar que continúa su romance con Martín Salwe: "Me prometí no volver a sufrir por amor"

Luego de que los caminos de Emily Lucius y Martín Salwe se cruzaran en El Hotel de los Famosos, la participante reconoció que la relación sigue avanzando a paso firme y reveló que su anterior experiencia amorosa le hizo cambiar su forma de manejarse en las relaciones.

“El que lo conoce sabe quién es Martín. Dentro del reality, surgió una celebración del amor a modo casamiento que fue un montón. Nos seguimos conociendo, me gusta mucho y me divierte”, comenzó diciendo la hermana de Belu Lucius en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Sin embargo, tras ser indagada por si se siente enamorada del locutor, la influencer tuvo sus reparos a la hora de responder: “Es muy fuerte la palabra enamorada porque sufrí mucho por amor y por eso me prometí no volver a sufrir”.

"Con Martín (Salwe) nos seguimos conociendo, me gusta mucho y me divierte. Es muy fuerte la palabra enamorada porque sufrí mucho por amor y por eso me prometí no volver a sufrir". G-plus

Por último, Emily dio detalles de cómo le afectó las críticas tras salir del programa de eltrece al punto de tener que ser medicada por profesionales de la salud: “No tenía ganas de nada. Yo amo mi trabajo, soy una privilegiada porque disfruto lo que hago y no tener ganas de eso era gravísimo. Miraba el techo, me preguntaba qué había hecho. Fueron días horribles, fueron 15 días mínimo. Lo que me medicaron fue apenas salí, preferí estar tranquila en mi casa”.