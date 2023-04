El sincericidio de Emilia Mernes tras ser tendencia por ponerse brillitos en los labios: "Me tragué uno comiendo una hamburguesa"

Desde su lanzamiento como cantante, Emilia Mernes marcó tendencia con los brillitos que usa debajo de los ojos. Ahora, la talentosa cantante fue por más, pero tuvo un divertido percance fashion.

"Los brillitos en los labios ahora son la tendencia", escribió Emilia en sus redes sociales, junto a una foto de su boca en primer plano, con las sutiles piedritas pegadas.

Marcando moda, la publicación de la cantante fue furor en Twitter e Instagram y Emilia lanzó un pícaro sincericidio respecto a cuán cómodos son estos brillitos para comer o besar.

"No les voy a mentir, comiendo una hamburguesa me tragué uno, pero no pasa nada, amigos", tuiteó Mernes.

Acto seguido se hizo eco de una duda que le planteó Lucila "La Tora" Villar, exparticipante de Gran Hermano 2022. "¿Si chapo se salen?", le preguntó la ex GH. Y la cantante le respondió, súper buena onda: "Lo voy a probar y te cuento".

EMILIA MERNES REVELÓ POR QUÉ USA BRILLITOS EN SUS OJOS

A mediados de 2022, Emilia Mernes visitó Nadie dice nada y contó por qué comenzó a usar brillitos debajo de los ojos. El detalle fashion se convirtió en un signo distintivo en la cantante nogoyaense que sus fans se apropiaron.

"Son pequeños, de Swarovski. Se pegan con pegamento para pestañas. Quería tener algo para que me reconozcan", dijo Emilia.

Y lo argumentó: "Por ahí se olvidan de mi nombre, pero se acuerdan de que soy la que usa dos brillitos debajo de los ojos. Como un sello. Fue buscado".