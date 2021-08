El sincericidio de Edith Hermida tras la repercusión de sus fuertes críticas a Pampita: "Me colgué de ella"

Edith Hermida fue una de las panelistas que juzgó con más dureza a Pampita por volver a trabajar a 11 días de dar a luz y por lucir su figura en el baile del caño en La Academia. Luego de ser noticia por sus críticas, la integrante de Bendita confesó con humor: "¡Me colgué de Pampita!".

De lengua punzante, Hermida miró en el programa que conduce Beto Casella la repercusión que tuvieron sus fuertes declaraciones sobre la modelo, tanto en los portales como en las redes sociales, y lanzó al aire un brutal sincericidio.

"Su función como conductora la hace muy bien. Hoy le quiero mandar un beso a mi amiga Pampita", comenzó diciendo Edith, con picardía y bajándole varios tonos a sus punzantes declaraciones. Luego, sin filtro y ni pudo, asumió: "Me colgué de Pampita. ¿Está mal? ¡Me colgué!".

Edith Hermida opinó durísimo de Pampita tras verla bailar el caño, a menos de dos semanas de ser mamá

Esta semana, Edith Hermida cuestionó a Pampita por volver a La Academia y a Pampita Online, a menos de dos semanas de ser mamá de Ana. Y fue aún más determinante al verla bailar el caño.

"Me parece que las mujeres luchamos un montón para tener tres meses de licencia, que es lo que corresponde, porque a las mujeres le cambia mucho el cuerpo durante nueve meses, se prepara para lo que está por venir", comenzó diciendo la panelista de Bendita.

Y agregó, durísima: "Pampita tiene una motivación más frívola para mí, no necesita la plata. Tiene una necesidad de seguir mostrándose sexy más allá de todo. Tiene una necesidad narcisista y no me gusta, y no empatizo con ella, y opino porque el aire es gratis y soy panelista".