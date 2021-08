El sincericidio de Cachete Sierra al hablar de sus noches con Fiorella Giménez: "Yo ronco y babeo"

“Felicitaciones por la convivencia”, fue la frase con la que Marcelo Tinelli indagó a Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez, su partenaire en La Academia con quien inició una relación, sobre esta relación –en varias ocasiones- bajo el mismo techo.

“Fiore se queda a dormir varios días a la semana en casa porque queremos. Yo ronco y babeo. Y me levanto todo explotado de cachetes. A la mañana soy complicado”, se sinceró el actor en la pista, entre risas.

Fue entonces que la bailarina optó por mandar al frente a Cachete: “A mí me molesta mucho que él es muy caluroso y yo me muero de frío. El otro día, dormí toda la noche muerta de frío y no fue capaz de poner un acolchado, es algo que no quiere”.

Cachete Sierra: "Fiore se queda a dormir varios días a la semana porque queremos. Yo ronco y babeo. Y me levanto todo explotado de cachetes. A la mañana soy complicado". G-plus

“Yo soy igual y Guille es más como Cachete. Yo tengo el frio todo el tiempo”, intervino el conductor. A lo que Sierra cerró: “Yo duermo casi sin nada y por ella prendo la estufa. En casa duerme con un buzo mío que ya sabe que lo tiene que agarrar del placard. Imaginate el frío que tiene”.

¡Tremendo!