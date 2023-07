El sincericidio de Benjamín Vicuña sobre su situación sentimental: "Me cuesta entender la soltería"

Una vez más, Benjamín Vicuña abrió su corazón y dio una profunda nota en la que contó cómo vive esta nueva etapa de su vida, sin compromisos sentimentales y sin haber comenzado una nueva historia de amor.

“La soltería no está mal, pero es extraña porque me gusta conocer lugares, compartir momentos. Me cuesta entenderla, sé que hay grandes militantes de la soltería con el slogan nacimos solos, morimos solos. Estos meses he hecho un intento de conocerme más”, comenzó diciendo el actor en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Yo creo que estoy en una etapa de mucho trabajo. También tengo un laburo que es en México y además se complementa con el rol de papá. No le encuentro el espacio o el lugar, para otra cosa, tendremos que ver qué pasa más adelante”, agregó.

Por último, consultado sobre una entrevista que le hicieron en la que Magnolia (la hija que tiene con Eugenia “la China” Suárez, con quien también tiene a Amancio) irrumpió y le preguntó a su papá sí se parecía a Blanca (la pequeña que tuvo con Carolina “Pampita” Ardohain y que murió en 2012), Vicuña cerró: “Apareció Magnolia y de la nada me preguntó esto. Sí hay una curiosidad. Me emocionó. Está el tema de naturalizar ciertas cosas que pasan luego. Con todos mis hijos hablamos de Blanca, lo tomamos con amor, con dulzura y por eso está presente”.

LA EMOCIÓN DE BENJAMÍN VICUÑA EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO SOBRE BLANCA Y EL APOYO INCONDICIONAL DE SU HIJO MAYOR, BAUTISTA

Con la emoción a flor de piel, Benjamín Vicuña presentó Blanca, la niña que quería volar, el libro que escribió en homenaje a su hija Blanca, a dos días del día que cumpliría 17 años.

A primera hora de la tarde, el actor chileno arribó a la Feria del Libro donde fue esperado por una multitud de gente que no quisieron irse sin su libro firmado por el autor.

Con Luis Novaresio como interlocutor, Vicuña repasó varias anécdotas que fueron escuchadas atentamente por todos los presentes, quienes también se animaron a contar sus experiencias similares a la del chileno.

Además de la gente, amigos y familiares (entre ellos su excuñado, Guillermo Ardohain), Benjamín contó con el apoyo incondicional de su Bautista (el hijo mayor que tiene con Carolina “Pampita” Ardohain, con quien también tiene a Benicio y Beltrán), quien lo aplaudió desde su lugar y se mostró muy compinche y a puro mimo en todo momento.

Cabe recordar que Pampita había revelado los motivos por los que decidió no estar presente en esta fecha: “Es para que la atención esté puesta en sus cosas y en su libro”, detalló en una nota que dio a LAM. Y cerró: “Pero, obviamente, nos apoyamos en cualquier decisión que tomamos siempre que sea para recordar a nuestra hija”.