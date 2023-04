El sincericidio de Antonio López sobre cómo es participar en MasterChef con Wanda Nara como conductora: "Todavía no caigo que estoy hablando con ella"

Pese a que toda su energía está en puesta superar las expectativas de Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, Antonio López se sinceró al revelar cómo se siente al ser parte de MasterChef con Wanda Nara como conductora.

“Wanda me hace algunas preguntas y todavía me siento un poco incómodo cuando ella me habla. Todavía no caigo que estoy hablando con Wanda Nara”, contó el participante, a solas, frente a las cámaras.

En cuanto a la charla que mantuvo con la hermana de Zaira Nara, Antonio se mostró muy confiado con su evolución: “Me siento bien. Cada vez empiezo a agarrar un poco más de confianza conmigo mismo”, expresó. Y cerró, a corazón abierto: “Poco a poco, intento ir mejorando para no quedarme en la misma zona”.

GERMÁN MARTITEGUI SE NEGÓ A PROBAR EL PLATO DE UNA PARTICIPANTE DE MASTERCHEF

Si bien fueron varias las críticas que hizo Germán Martitegui en esta nueva edición de MasterChef, en esta oportunidad, el jurado se negó a probar el plato que presentó Delfina Gayoso y la participante no pudo evitar quebrar en llanto.

“Yo no voy a probar tu empanada, Delfina. 60 minutos para presentarnos dos empanadas me parece una falta de respeto, así que no te voy a honrar con mi probada”, fue el argumentó al que recurrió al jurado al ver las dos empanadas fritas de pollo con verduras y salsa bechamel que estaban en la mesa.

Por su parto, Donato de Santis coincidió con su colega: “Es muy poco no solo en cantidad, sino en esmero. Sí hiciste una masa muy buena. Muchos dicen que cocinar es un acto de amor y acá ni siquiera hay eso”.

“Tomá mi acto como una forma de enseñarte algo, es una locura la cantidad de tiempo y esto demuestra falta de ganas, que no te estás pudiendo conectar o que hoy no tuviste lo que hay que tener para estar acá”, agregó Martitegui.

Y Delfina, que estabas con lágrimas en los ojos, tomó los consejos y fue consolada con un abrazo por Wanda Nara: “Es a lo que vine acá, a que me vaya cada vez mejor y a seguir intentándolo. No tuve un buen día”.