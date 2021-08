El sincericidio de Ángela Leiva tras su despedida de La Academia: "Bailé horrible pero qué lindo"

Ángela Leiva se despidió de La Academia tras bailar la salsa de tres con Brian Lanzelotta y Jony Lazarte pero tras ver su perfomance fue muy crítica. En Los Ángeles de la Mañana, la cantante habló sin filtros de su último baile en el programa que conduce Marcelo Tinelli.

“Ahí estaba tu último baile”, expresó Ángel de Brito en la emisión de eltrece y la exparticipante de ShowMatch se expresó sincera acerca de la coreografía que presentaron y de lo bien que la pasó en el piso a pesar del baile: “Sí, qué lindo. ¡Bailé horrible pero qué lindo! Disfruté mucho el Bailando”.

Entonces, De Brito habló su paso por la pista: “Te hicieron un homenaje tremendo, has bailado mucho mejor que en la salsa. Durante el año hubieron ritmos en los que estuviste mucho mejor que este”, dijo el conductor y María Fernanda Callejón opinó: “Para mí no bailaste mal, me parece que tenías la energía agotada porque técnicamente estuviste bastante bien”.