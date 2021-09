El sincericidio de Alejandro Pucheta sobre su excéntrico tatuaje de Noelia Marzol: "Estoy arrepentido de que se haya hecho tan popular"

En 2017, Ángel de Brito mostró en su cuenta de Twitter que Alejandro Pucheta (48) se había tatuado una sugerente imagen de Noelia Marzol en uno de sus brazos, y el hecho se viralizó de manera contundente. En Intrusos, el productor se mostró arrepentido, pero no de haberse hecho esa intervención en su cuerpo, sino de que el hecho haya tomado estado público y captado la atención, entre otros, de su hija, Barbie Vélez.

En el ciclo de América, Pucheta negó ante Adrián Pallares y Rodrigo Lussich que haya estado en crisis con su pareja, y contó que todo se debe a que suele subir frases en sus redes que otros malinterpretan. Asimismo, el panel le preguntó al productor si es verdad que Barbie le prohibió tener más hijos.

“Ella es muy celosa. Me lo dice, pero yo creo que es un chiste. Yo no quiero tener más hijos. Yo desde los 40, ahora tengo 48, ya me siento grande y digo ‘ya estoy más cerca de ser abuelo que padre’. Y como mi pareja ya tiene una hija, ya está consensuado”, señaló Pucheta. “Y si Barbie es celosa cómo repercutió que te hayas tatuado a Noelia Marzol”, le preguntó por su parte Virginia Gallardo, haciendo enrojecer al invitado.

Más sobre este tema Letal definición de Ángel de Brito sobre Virginia Gallardo tras criticar a LAM: "Si ella hace mal su trabajo no es nuestra culpa" La fuerte frase que decían en La Academia en la despedida de Flor Vigna: "Se cree que es Jennifer López"

“Estoy arrepentido de que haya sido tan popular pero porque no era la idea, pero no me arrepiento”, señaló Alejandro Pucheta, con cierto pudor. “Cuando De Brito reveló la información sobre el tatuaje de Noelia, él papá de Barbie explicó que lo hizo “porque le gustó la foto”, en referencia a una imagen popularizada por esa época de la modelo haciendo topless y tapándose su parte delantera con un brazo.