La sincera confesión de Soledad Fandiño tras su divorcio de René Pérez: "No sé si volvería a casarme"

En 2013, Soledad Fandiño coronó su amor con René Pérez casándose. Un año después, su romance se consolidó gracias a la llegada de su primer hijo juntos, Milo. Sin embargo, tras siete años juntos y un hijo en común se separaron.

Si bien hoy por hoy Soledad tiene buena onda con el papá de su nene, no sabe si volvería a apostar al matrimonio ya que tras su divorcio su perspectiva cambió radicalmente. Así lo dejó bien en claro en PH Podemos Hablar (Telefe) cuando Leticia Siciliani le preguntó cómo se imagina de acá a diez años.

"Me imagino afianzándome como conductora, un camino nuevo que elegí que por suerte se me dio el año pasado. Si puedo imaginarme en 10 años sería trabajando como conductora porque descubrí que me gusta mucho. Y con mi hijo. No sé si volvería a casarme pero sí teniendo un compañero", aclaró.

