Sin trabajo ni obra social, solo y cerca de la amputación de un pie: Fran Mariano relató su "ola de desgracias"

"Tengo miedo. Me tienen que ingresar al quirófano para sacarme todo lo feo del pie porque quizá vaya a amputación, y me están inyectando una batería de antibióticos por vena".

La angustia, el miedo y la desesperación de Fran Mariano (33) son inconmensurables al relatar su calvario mientras espera que los médicos definan si tienen o no que amputarle parte del pie izquierdo.

Entre llantos, el ex Cuestión de Peso relató a Ciudad: "Tengo el pie muy comprometido. No sé si voy a perder los dedos o si me tienen que sacar parte del pie. Tengo los brazos morados de tanas vías que me están poniendo".

"Todo empezó con una úlcera, pero tengo la salud de un nene después de tantas cirugías y mi cuerpo no aguantó. Una pequeña ampollita hizo un absceso, se me infectó todo el pie y se me comprometió parte de la pierna. Mi sistema inmune está deprimido. Cualquier cosa me enferma", relató desde el Sanatorio Modelo de Caseros.

Allí, el expaciente de Aníbal Lotocki encima padece de la absoluta soledad: "No estoy acompañado porque no tengo familia. Tengo a mis dos hermanos, pero viven lejos, en Benavidez, y no pueden estar acá conmigo. Sólo tengo a la gente que me acompaña en redes y a nadie más. Mi mamá falleció y mi papá nos abandonó de chicos. Tampoco tengo pareja. No tengo a alguien… Pienso que si mi mamá estuviera sería todo más fácil. Estoy solo en el quirófano y nadie viene".

"Estoy bajo tratamiento psiquiátrico hace dos años, sino no sé qué sería de mí. A la psicóloga no voy hace meses. Tuve que dejar por lo económico y me quedé sin atención", blanqueó Fran Mariano a Ciudad en medio de un mar de lágrimas.

LA ANGUSTIA DE FRAN MARIANO TRAS QUEDARSE SIN TRABAJO NI OBRA SOCIAL

"Me quedé sin trabajo el 16 de mayo. Eso es algo que me afectó mucho porque era el único ingreso que tenía, y a raíz de eso se me vino una ola de desgracias. Estuve 10 días sin probar bocado, y me encontró una vecina tirado en mi casa, porque sino me iba a morir", confesó Fran Mariano a llanto pelado.

"Trabajaba en una empresa de comunicaciones me dijeron que me despidieron por recorte de personal. La empresa estaba cambiando de dueños y directivos", precisó.

En ese punto, precisó la inoportuna consecuencia de estar desempleado: "Al quedarme sin trabajo sé que tengo cobertura médica por dos meses más, pero cuando se termine voy a tener que pedir prestado para pagarla… Me voy a endeudar para pagar la obra social, pero espero que alguien me preste. Siempre hay alguien que me presta. Y poder conseguir un trabajo, que es lo que más deseo después de curarme".

"Lo único que quiero es que quien me hizo esto que lo pague, porque yo tenía una salud de hierro. Había bajado 92 kilos y ahora estuve al borde de la muerte", enfatizó.

Contento por el avance de la denuncia penal que promovió el abogado Pablo Reyes, Fran Mariano sentenció: "Aníbal Lotocki me arruinó la salud. Él me hizo esto y lo tiene que pagar".