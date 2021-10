Silvina Luna reveló que vivió una relación tóxica: "Tuve un novio bastante celoso que me revisaba todo"

Si bien Silvina Luna (41) se mantiene hermética sobre los rumores de romance con Rodrigo Fernández Prieto, se animó a recordar viejas relaciones que le hicieron mal y de las cuales pudo aprender: "Tuve un novio bastante celoso que me revistaba todo y me volvía loca. Pero por suerte eso quedó en el pasado y nunca más…".

"Creo que la privacidad es lo que tenemos (sic) y que no da revisar", continuó la ex Gran Hermano 2 en su paso por PH.

Ante la curiosidad de Andy Kusnetzoff sobre si su por entonces novio había encontrado algo, Silvina bromeó entre risas: "Me revisó y seguramente me encontró algo. Nah, no me acuerdo. Me han revisado, pero creo que eso era de antes. ¿Ahora hay más consciencia? No sé si hacemos eso… Bueno, justo esta semana hay que preguntarle a Wanda Nara".

Expareja de famosos como el Polaco, Iván Noble y Manu Desrets, esa misma noche Silvina Luna había definido a Fernando Gago como su peor novio: "Yo estaba ahí, enganchada. Teníamos una relación, y en un momento veo por las revistas que se estaba yendo a España con otra chica, que era la actriz Mica Vázquez".