Silvina Luna se reencontró con Martín Salwe en El hotel de los famosos: "A mí me llegó información"

Durante los últimos días, Silvina Luna se dedicó a promocionar su regreso a El hotel de los famosos como la posibilidad de hacer escarmentar a Martín Salwe luego de que él la negara frente a Emily Lucius, y de “sacar caretas”.

Sin embargo, tras cruzar la puerta de entrada, la actitud de Luna pareció más conciliadora que de reproche para con el locutor de Villa Crespo. Tras un largo abrazo, ella le preguntó a Salwe por la carta de cuatro páginas que le escribió ella a pedido de él.

“¿Sabés qué dije? ‘Debe estar pensando que es muy larga’. Me sentí una adolescente”, dijo Silvina, ante la negativa de Salwe.

Majo Martino le advirtió a Silvina que, como Salwe tiene la costumbre de copiar a Alex Canigia en todo lo que hace, no tardaría en intentar jugar “a dos puntas”. “Bueno, eso a mí no me gusta porque estoy buscando otra cosa. No me gustan los tipos así. Vamos a ver cómo actúa estos días”, le respondió la modelo.

SILVINA LUNA ENCARÓ A MARTÍN SALWE, DE NUEVO EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“A mí me llega info. Vienen, te cuentan, no sé qué. Hablemos nosotros”, le pidió Silvina a Martín en otro sector del hotel.

“No, hablemos nosotros porque también hay otras cosas. Por ejemplo, vos te apoyas en Majo, yo con Majo me fui para el ort… de acá. Estaba en la carta que te estaba respondiendo”, le respondió él.

“Bueno, y yo que no sabía si estabas jugando conmigo o no”, planteó la modelo. “O sea, uno puede hacer cosas con sentimiento o con nada. Igual, yo después se lo tengo que decir a ella, no pasó más nada de un chape, por empezar”, le contestó Salwe, en referencia a Emily.

“¿Pero sentís que tenés que decirle algo a ella?”, lo cuestionó ella. “Y sí, para mí tampoco es cómodo esto”, reconoce él.

Cuando Silvina le preguntó qué pensó cuando la vio entrar de nuevo al reality, Salwe reconoció que “se quería matar”. “Yo dije, cuando me vea entrar tipo boca balcón”, le dijo ella.

“Pensé que no ibas a entrar, pensé que no ibas a aceptar”, le confió él. “No sé, más que no saber qué decir tenés que ver qué sentís”, replicó ella.