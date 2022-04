Silvina Luna y Martín Salwe a puro mimo en la suite de El Hotel de los Famosos: "Con esto rompimos más que el hielo"

Silvina Luna y Martín Salwe pasaron la noche juntos en El Hotel de los Famosos y ambos hablaron con las cámaras de lo que fue la experiencia de compartir la suite en el reality show.

“La verdad necesitaba una buena cama, acolchonadita, calentita. La estoy pasando muy bien, a medida que fue pasando la noche fui sintiendo una comidad, me fui aflojando y me permití recibir cariño”, contó la modelo.

Por su parte, Martín se mostró sorprendido con la actitud de Silvina: “No te puedo explicar la piel que tiene, me abrazó ella, me acarició el pelo, no me imaginé que iba a ser así, yo pensé que iba a ser todo mío, cucharita, esto… pero no. Con esto rompimos más que el hielo”.

Silvina Luna contó qué pasó con Martín Salwe la noche que durmieron juntos en el realiy show de eltrece y dejó en claro que hay mucha onda.

“Con Martín no pasó más que unos mimos, cuchareada, compañía y para mí fue perfecto así como estuvo”, reveló la modelo a las cámaras.