Silvina Luna se indignó con De Brito por mostrar un chat y él retrucó: "Cero códigos es hablar de una supuesta adicción del Polaco"

En medio de la polémica por la sorpresiva renuncia de Silvina Luna a Incorrectas luego de un cruce al aire con Moria Casán, Ángel de Brito reveló el el detrás de escena de la partida de la panelista.

“Dice que Sofía Zámolo está acomodada y tiene privilegios, que Celina Rucci es amiga de Pamela David y que Nora Cárpena es amiga de Moria Casán como Stefy Xipolitakis. Entonces ella era la que se ligaba todos los sopapos. Ella fue fracturada, pero a Moria le importaba el maquillaje nada más. Por lo cual, Silvina está revoleando el certificado médico de la fractura. Dice 'son de lo peor, no me perdonan una y Zámolo se fue un mes de vacaciones, nadie le dijo nada, volvió y la pusieron a conducir'”, aseguró el conductor de El Espectador por CNN Radio.

Y agregó: “Lo que Silvina dice es que todas trabajaban tres veces por semana y se iban cubriendo los días de vacaciones y lo que más le joroba es que son todas unas obsecuentes: 'Las vayainas son todas unas obsecuentes y yo no. A mí me chupa un… lo que diga Moria o lo que haga, yo digo lo que pienso'”.

Luego de que trascendiera que Luna se comunicó con Moria para apaciguar los ánimos, Ángel contó a través de Twitter que la modelo también lo había contactado después de su explosiva versión pero para poder enviarle la charla a sus excompañeras.

“Ya que @SilvinaLunaWeb me escribió para enviarle capturas a sus excompañeras de @Moria_Casan les dejo nuestra charla de hoy. Obviamente me escribió para mandárselos y hacerme quedar como mentiroso. De principiante”, expresó Ángel.

Silvina: "Públicamente no voy a hablar mal ni de Moria ni de mis compañeras porque así lo siento hoy. Están mostrando un chat privando con Yanina Latorre del día viernes en caliente y lo muestra. ¡Cero códigos! " G-plus

En el chat que publicó De Brito se ve que Luna le dice: “¿Por qué dijiste todo eso en la nota? Si yo no di ninguna nota. Lo único que hice fue decirte que renuncié. Me llamaron de la producción re enojados conmigo porque dicen que yo dije es”.

Y él le responde: “Hola Silvina, porque me lo contaron. Nunca dije que vos me contaste eso. Deciles que aprendan a leer. Te maltratan y se enojan jajaja. Nunca vi”. Entonces, ella contesta: “Bueno ya está, la verdad que me quiero ir bien y agradecida”.

Pero De Brito redobló la apuesta y escribió: “Puedo mostrar completo lo que ella le dijo a una compañera mía.No me metan en sus puterios, ¡¡amateurssssssss!! #yonomiento”.

Acto seguido, compartió capturas de la charla de Luna y Yanina Latorre, donde la ex del Polaco le mostraba un certificado médico y aseguraba sobre Moria: “ A ella le molesta que no sea obsecuente”.

Ángel: "Cero códigos es ir a un programa y hablar de una supuesta adicción de tu ex novio El Polaco. Cara de piedra" G-plus

Indignada, Silvina salió al cruce en la red social: “Públicamente no voy a hablar mal ni de Moria ni de mis compañeras porque así lo siento hoy. Están mostrando un chat privando con Yanina Latorre del día viernes en caliente y lo muestra. ¡Cero códigos! Nada más que decir”.

¿La reacción de Ángel? ¡Muy picante! “Cero códigos es ir a un programa y hablar de una supuesta adicción de tu ex novio El Polaco. Cara de piedra”, retrucó el periodista haciendo referencia a las últimas declaraciones de la modelo sobre un supuesto problemas de drogas de su expareja.