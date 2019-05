A principios de mayo, surgió una versión de romance entre Ezequiel “Pocho” Lavezzi y Silvina Luna luego de que la modelo asistiera al cumpleaños del futbolista. Andrea Taboada se había hecho eco de los rumores surgidos tras la fiesta del delantero.

“Ahí estaba la novia del Pocho. Todo el mundo decía que estaba con Silvina, ¿o no?”, comentó la panelista de Los Ángeles de la Mañana. Sin embargo, al instante la rosarina salió al cruce y desmintió la información. Y, ayer, Luna estuvo cara a cara con Yanina Screpante, en Incorrectas.

"Dijeron que estaba con el Pocho y nada que ver. La conozco a Yani y al Pocho hace años, hemos compartido veranos juntos. Como me ven sola, me inventan romances todo el tiempo. Además, si estoy con alguien no lo voy a contar". G-plus

La exnovia del Pocho estuvo en el ciclo de Moria Casán y habló del escandaloso triángulo amoroso entre Nacho Viale; su novia, Lucía Pedraza, y Lavezzi. “Ella no era mi amiga, pero tenía muy buena onda. Nacho y Pocho eran amigos y compartí bastante con Lucía”, dijo Screpante.

“¿Salían los cuatro?”, quiso saber Silvina, y Yanina le contestó: “Sí… bueno, vos estás siempre en el grupo así que los has visto”. Y el estudio estalló en un “uhh” generalizado. “¡Música de escándalo!”, pidió Casán. Y Luna aprovechó para hacer su descargo.

“Moria dejame aclarar esto porque dijeron que estaba con el Pocho y nada que ver porque fui a su cumpleaños y estaban todos mis amigos. La conozco a Yani y al Pocho hace años, hemos compartido veranos juntos así que acá se equivocaron. Como me ven sola, me inventan romances todo el tiempo. Como estoy sola parece que no me puedo sacar fotos con nadie porque me lo adjudican. Además, si estoy con alguien no lo voy a contar”, concluyó.

