Silvina Luna habló de si se sintió decepcionada por Martín Salwe en El Hotel de los Famosos: "El límite es jugar con las emociones del otro"

Aunque en El Hotel de los Famosos tuvieron Silvina Luna y Martín Salwe un acercamiento, hoy la actriz cuestionó al excronista de ShowMatch y se puso del lado de Majo Martino, con quien él tuvo un encontronazo.

“Hablar de decepción es mucho. No tengo tanto vínculo como para sentirme decepcionada, y tampoco soy de depositar mucha expectativa en la gente. Con Martín hice lo que hice porque me pareció en el momento y porque me pareció copado”, aseguró en Por si las moscas (Radio La Once Diez).

“Pero yo creo que hay un límite en hacer sentir mal al otro, en jugar con las emociones y los sentimientos. El juego es el juego y ese es el límite. No me gustó cómo se manejó con Majo”, se sinceró.

SILVINA LUNA, DURÍSIMA CON SUS EXCOMPAÑEROS DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Incluso la modelo reflexionó sobre lo que fue su estadía en el programa y la diferencia que encontró al salir de ahí.

“Verlo desde afuera es otro reality. Yo adentro estaba como en una nube de pedo, pensé que nos llevábamos todos bastante bien, que nos queríamos. Ahora lo veo y es recontra tóxico”, señaló.

“El bullying que le hacen a Loccho me parece muy feo. Los hilos que se le ven a Martín que juega sin que le importe el resto. Se ven mucho los vínculos de manipulación”, lanzó.