Silvina Escudero sorprendió al contar por qué se casa el mes que viene

Federico, el novio de Silvina Escudero, viajó a Europa para pedirle casamiento.

Ni bien SIlvina aterrizó en España para visitar a una amiga, él la sorprendió en un restaurante con un anillo de compromiso.

Tras haber aceptado, el futuro esposo de la bailarina se volvió a Buenos Aires y ella siguió disfrutando de sus vacaciones con su amiga, a quien no veía desde hace años.

"Se cruzó el mundo para hacerme la propuesta. Pero él sabía lo importante que era ese viaje para mí. Y, cuando terminó todo esto y yo acepté, me dijo: ‘Me voy porque yo no quería robarte de tu amiga’. Así que me quedé dos noches con él y se volvió a Buenos Aires", reveló en La noche del domingo.

SILVINA ESCUDERO SORPRENDIÓ AL CONTAR CUÁNDO SE CASA

En este contexto, la bailarina contó que se casa "ya" con Federico.

"Nos casamos ya, el mes que viene (agosto)”, afirmó, ansiosa. También aclaró que no se casaba porque estuviera embarazada y que Federico ya había sacado turno en el registro civil.

Y cerró aclarando que se tuvo que poner el anillo de compromiso en otro dedo porque le queda grande.

¡Falta poquito!