Silvina Escudero reveló que se reconcilió con Federico tras estar ocho meses separados: "Estoy en pareja, volví con mi ex"

Silvina Escudero sorprendió a todos al confesar que volvió con su ex, Federico, después de pasar ocho meses separados. En diálogo con Es por ahí, la actriz dio detalles de lo que los llevó a separarse, cómo fue el tiempo que pasaron distanciados y cómo están hoy como pareja tras la reconciliación.

“Me separé hace ocho meses, igual ahora estoy en pareja, es mi ex. Es como la décima oportunidad (risas). Estuvimos cuatro años de novios, nos separamos ocho meses, que cada uno hizo su vida, claro está y hoy decidimos apostar devuelta a la relación”, expresó a la emisión matutina de América.

Luego, la panelista de Los Mammones reveló: “Es un divino y siempre hubo amor pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida. Estamos diferentes hoy, nos encontramos más grandes, hace dos semanas nos volvimos a poner de novios. Cada uno quiso seguir con su vida y no pudimos".

Finalmente, Silvina Escudero hizo referencia a los rumores de romance con Mariano Martínez: “No influyó en nada, imaginate que me conoce hace seis años. Aparte con Mariano Martínez nunca salí, nunca tomé un mate, nada. La verdad no lo conozco, siento que no es mi tipo”.