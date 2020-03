Silvina Escudero reveló quién viralizó su foto prohibida en 2011: "Fue la persona que arregló mi computadora"

En 2011, Silvina Escudero fue una de las primeras famosas argentinas en ver vulnerada su intimidad tras la viralización en los medios de una foto hot, de un momento íntimo con Nicolás Riera, su novio de ese momento.

A nueve años del episodio, la bailarina visitó a Maria Casán en Incorrectas, recordó cómo la afectó que su privacidad sea expuesta y quién fue el sujeto que compartió su foto.

"Me saqué una foto con mi novio de aquel momento. Esa foto fue robada, vendida y diseminada por todos los medios... Fue la persona que arregló mi computadora". G-plus

"Yo me saqué una foto con mi novio de aquel momento. Esa foto fue robada, vendida y diseminada por todos los medios de comunicación. A la distancia, hoy veo la foto y no es nada, pero en ese momento entré en depresión, en angustia. Yo era chica. Fue muy fuerte para mí", dijo la bailarina, tras superar la situación.

Siguiendo su relato, la One le preguntó: "¿Quién suponés que pudo ser la persona que mandó eso?". Con seguridad, Silvina afirmó: "Fue la persona que arregló mi computadora. Yo sé quién fue, pero no puede hacer nada. Gasté mucha plata en abogados. Pagué 5 mil dólares y no pude hacer nada. Una vez que se subió a Internet, ya está. Fue muy fuerte para mí, no quería ir a trabajar".

Sobre la persona que difundió su imagen hot, agregó: "Para mí lo que quería era plata. Le sirvió. Fue muy triste. Hoy si me llegara a pasar, digo 'divino, lo que hacemos todas'".